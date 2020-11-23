أخبار مصر

توجيهات جديدة من الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

متابعات 365منذ 13 ساعة
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فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة المتابعة المستمرة لجاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

ووجه الدكتور مدبولي المحافظين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام.

وشدد مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، قائلاً: “لا تتهاونوا في تطبيق تلك الإجراءات”، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة في كل محافظة؛ لتلقي أي طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس.

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متابعات 365منذ 13 ساعة
دقيقة واحدة

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