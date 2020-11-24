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تحذير عاجل من الحكومة.. أمطار متواصلة لمدة 12 ساعة وهذه أماكن سقوط الأمطار

متابعات 365منذ 13 ساعة
دقيقة واحدة
خرائط أماكن سقوط الأمطار
خرائط أماكن سقوط الأمطار

نشر مجلس الوزراء المصري اليوم تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة بداية من الأربعاء وحتى الخميس المقبل وذلك عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت خرائط أماكن سقوط الأمطار التي نشرها مجلس الوزراء، إلى أن أكثر فترة ستسقط فيها الأمطار يومي الأربعاء والخميس المقبل وذلك لمدة 12 ساعة متواصلة.

وأوضحت خرائط أماكن سقوط الأمطار أن بداية سقوط الأمطار يوم الأربعاء من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، على أن تستمر الأمطار خلال الفترة من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الـ12 ظهرًا.

وأكدت خرائط أماكن سقوط الأمطار أن الأمطار سوف تستمر في السقوط بداية من يوم الخميس، في تمام الساعة الـ6 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا، على أن تستمر من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الساعة 6 مساءً، وهي أكثر الفترات سقوطًا للأمطار خلال اليومين.

خرائط أماكن سقوط الأمطار

أماكن سقوط الأمطار

خرائط أماكن سقوط الأمطار
خرائط أماكن سقوط الأمطار

أماكن سقوط الأمطار 0

أماكن سقوط الأمطار 1

أماكن سقوط الأمطار 3

أماكن سقوط الأمطار 4

أماكن سقوط الأمطار 2

 

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متابعات 365منذ 13 ساعة
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