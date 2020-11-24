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الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة للشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

السيسى يوجه كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

متابعات 365منذ 11 ساعة
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الرئيس عبدالفتاح السيسى
الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قليل كلمة إلى الشعب المصري بشأن موجة فيروس كورونا الثانية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، واحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الاصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والاطقم الطبية بالدولة في هذا الاطار.

واستعراض السفير بسام راضى آخر مستجدات فيروس كورونا على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.

الرئيس السيسي: لقاح كورونا لن يتوفر قبل منتصف 2021

وقال الرئيس السيسي إن لقاح فيروس كورونا المستجد لن يتوفر قبل منتصف عام 2021، وأن مصر لديها لجنة علمية متخصصة تدير الأمة منذ ديسمبر العام الماضي، وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن التعاقد عليها لصالح المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه سيتم التعاقد خلال الأيام المقبلة على الحصول على حصتنا مصر من لقاح كورونا، وهذا أقصى ما تم التوصل إليه حتى الآن.

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متابعات 365منذ 11 ساعة
دقيقة واحدة

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