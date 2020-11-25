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الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

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بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 122 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 102103 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 361 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و 6573 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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متابعات 365منذ 8 ساعات
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