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أمطار غزيرة ومنخفض جوي.. الأرصاد تعلن طقس اليوم في مصر

أحمد نجيبمنذ 14 دقيقة
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طقس الجمعة 1
تفاصيل طقس الجمعة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإعلان عن تفاصيل طقس اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، حيث يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد نهاران على أن يكون بارد إلى مائل للبرودة خلال فترات الليل.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24- 14، السواحل الشمالية 23 – 16، جنوب سيناء 28- 18، شمال الصعيد 25- 12، جنوب الصعيد 28- 14.

وأكدت الهيئة أن خريطة الأمطار ستكون على السواحل الشمالية، من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية – مطروح- السلوم – رشيد بلطيم دمياط بورسعيد – العريش – رفح)، وعلى الوجه البحري، أمطار متوسطة على بعض المناطق من “كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية”.

وتابعت الهيئة: ” كما تشهد القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، بينما شمال الصعيد، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من “الفيوم – بنى سويف المنيا”.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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أحمد نجيبمنذ 14 دقيقة
دقيقة واحدة

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