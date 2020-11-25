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الصحة تكشف عن أكثر المحافظات إصابة بكورونا واقلها إصابة

أحمد نجيبمنذ 12 ساعة
دقيقة واحدة
وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء عاجل بشأن موجة كورونا الثانية
وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء عاجل بشأن موجة كورونا الثانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري عن قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع الحكومة اليوم، حيث عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات، حيث أوضحت المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي على رأس هذه المحافظات كل من محافظة القاهرة ثم محافظة الإسكندرية ثم محافظةالغربية، ثم محافظة الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات، مثل محافظة المنوفية، ومحافظةسوهاج، ومحافظةأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مثل محافظة جنوب سيناء، ومحافظة المنيا، ومحافظة السويس، ومحافظة الإسماعيلية.

كما تناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحاً، منها عدد 63 لقاحاً بالتجارب السريرية.

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أحمد نجيبمنذ 12 ساعة
دقيقة واحدة

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