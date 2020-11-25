تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين في 11 محافظة.. لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة القصوى

كشف خبراء الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا مما يعمل علي تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة علي المدن الساحلية تصل الي الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد علي ضرورة توخي الحذر في اماكن سقوط الأمطار وعلى قائدى السيارات ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد “محمود شاهين”، أن مصر تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ، متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا.

وحذر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحي في رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وشدد “عبدالعال” على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين.

وشدد “عبدالعال” على أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي ضرورة مواصلة عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

جديراً بالذكر أن مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى “القاهرة والجيزة والقليوبية” تشهد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .