تعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

بدأت اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تساقطت أمطار غزيرة على الساحل الغربي بأكمله (الإسكندرية – مطروح – السلوم)، وازدادت حدة الأمطار خلال النهار مع شروق الشمس.

وشهدت القاهرة و6 أكتوبر هطول أمطار متوسطة اليوم، ووجهت الأرصاد الجوية تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وناشدت الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

تعليق الدراسة غداً الخميس في 7 محافظات

قرر محافظو كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة ومطروح والدقهلية، تعطيل الدراسة غداً الخميس بالمدارس وبعض الجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وزارة الداخلية تتأهب

اتخذت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة موجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد القصوي والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات مصر، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لموجة الطقس السيئ وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

تعليق العمل بمعرض كتاب دار الأوبرا

قرر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، تعليق العمل بمعرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية وذلك اليوم وغدا، نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرارها حتى غدا الخميس، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

تعليق الدراسة غداً الخميس في جامعة القاهرة

قرر رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 26 نوفمبر بجميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك حرصًا على سلامة طلاب الجامعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، والتأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال منصة الجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس

أكدت الأرصاد في بيانها عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية في (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).

أمطار غزيرة إلى متوسطة على (مطروح والسلوم).

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار يوم الجمعة

أكدت الأرصاد في بيانها عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).

أكدت الأرصاد في بيانها عن سقوط أمطار متوسطة على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

أكدت الأرصاد في بيانها عن سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار يوم السبت

أمطار متوسطة على (الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).

وشددت الهيئة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.