أخبار مصر

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات 365منذ 4 ساعات
دقيقة واحدة
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 98 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 102201 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 365 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، هو 114107 حالة من ضمنهم 102201 حالة تم شفاؤها، و 6585 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 4 ساعات
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

منذ يوم واحد
صورة الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة للشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه رسائل هامة للشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

منذ يوم واحد
صورة تحذير عاجل من الحكومة.. أمطار متواصلة لمدة 12 ساعة وهذه أماكن سقوط الأمطار

تحذير عاجل من الحكومة.. أمطار متواصلة لمدة 12 ساعة وهذه أماكن سقوط الأمطار

منذ يوم واحد
صورة الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى