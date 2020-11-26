أمطار ورعد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الـ 3 أيام القادمة، وقال خبراء الأرصاد في تصريحات صحفية، إن بعض مناطق القاهرة ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وستظل حالة الطقس في بعض مناطق الوجه البحري متقلبة مع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة وقد تكون رعدية مثل (كفرالشيخ – البحيرة –الغربية_ الشرقية_ الدقهلية – المنوفية).

كما من المنتظر أن تشهد السواحل الشمالية حسبما توقع الخبراء أمطار غزيرة قد تكون رعدية وذلك في مناطق مثل (الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، وتوقعوا أيضا أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح – السلوم).

ومن المتوقع أن يكون غدا بداية انكسار الموجة الباردة، حيث ستبدأ الأمطار في التراجع بداية من الجمعة، لتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وخفيفة لا أثر لها على بعض المناطق من القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

درجات الحرارة وحالة الطقس

وقال خبراء الأرصاد، إن الطقس جيد في بعض المناطق خلال ساعات النهار مثل القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، كما يكون مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكنه يكون بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة غدا الجمعة 20- 13 في القاهرة، وستصل إلى 20- 16 في السواحل الشمالية، بينما ستكون في جنوب سيناء 22- 18، وتسجل شمال الصعيد 21- 12، جنوب الصعيد 24- 16.

وعن هذه الموجة من الأمطار والسيول، أشار الخبراء إلى أن ذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

رياح شديدة وأمطار رعدية تضرب مدينة برج العرب

قامت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر مقطع فيديو لحالة الطقس الآن في مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يعرض الفيديو تعرض مدينة برج العرب، لموجة رياح وبرودة قوية جداً مع سقوط الأمطار الشديدة على المدينة، في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وناشدت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية المصرية جميع المواطنين في نطاق برج العرب والأسكندرية بالكامل بتوخي الحذر الشديد وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى تجنباً للمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

الأمطار تضرب روض الفرج بالقاهرة

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تكاثر كثيف للسحب المتوسطة والمنخفضة على المدن الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة من مساء اليوم وصباح الغد.

كذلك أوضحت الهيئة، أن حدة الأمطار الغزيرة تزداد مع الوقت وتتقدم إلى الداخل في منطقة الدلتا حيث وصلت إلى القاهرة لتضرب منطقة روض الفرج بقوة.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومن متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.