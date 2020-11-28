لا تنخدعوا وارتدوا الملابس الثقيلة .. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إنه بداية من اليوم سوف تشهد البلاد حالة من استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير، وتستمر في الاستقرار حتى منتصف الاسبوع الحالي، حيث تكون فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كبيرة

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساء، وهي أحد ظواهر استقرار الطقس.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: أكثر الأماكن تأثرا بالشبورة المائية هي مدن القناة والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إلى أن درجات الحرارة مازالت منخفضة حيث تسجل على القاهرة 20 وحتى 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 – 15، جنوب سيناء 25 -18، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 – 14.

ونصح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية حتى في فترة الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سوف تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وكذلك تم التنبيه على عدم الإنخداع بالارتفاع في درجات الحرارة أثناء النهار.

الجدير بالذكر أن طقس الـ 48 ساعة الماضية شهد حالة من عدم الاستقرار في أغلب محافظات مصر، حيث شهدت بعض مناطق القاهرة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما أستقرت الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ– البحيرة– الدقهلية– الغربية– الشرقية– المنوفية)، وكانت رعدية أحيانا.

بينما السواحل الشمالية المصرية (الإسكندرية- رشيد– دمياط– بورسعيد– العريش– ورفح) شهدت أمطارًا غزيرة كانت رعدية أحيانا، كما كانت متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح- والسلوم).

وأشار الخبراء، إلى أن حدة الأمطار تراجعت في بداية يوم الجمعة الماضي؛ لتكون أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وخفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق من القاهرة وجنوب الدلتا وشمال الصعيد.

تخوفات من موجة طقس مماثلة لآواخر شتاء العام الماضي

وهناك حالة من التخوف والترقب الدائم لاحوال الطقس في جمهورية مصر العربية، حيث يخاف الكثير من المواطنين من حدوث موجة طقس سيئة مماثلة لموجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد في آواخر شتاء عام 2019، حيث إعصار التنين الذي ضرب البلاد لمدة 3 أيام متواصلة على أغلب المحافظات و أكثر من 5 ايام على المحافظات الساحلية والصحراوية.

ويزداد تخوف المصريين من أحوال الطقس مع التغيير المناخي الذي يحدث في العالم وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تشهد مصر والمنطقة بأكملها مجموعة من الأعاصير والمنخفضات الجوية والرياح القوية التي لم يسبق لها الحدوث من قبل في مصر سوى مرات نادئة جدا كل فترة زمنية كبيرة.