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قطع مياه الشرب لمدة 13 ساعة متواصلة غداً في هذه المناطق

أحمد نجيبمنذ 4 ساعات
دقيقة واحدة
المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة الشرقية عن قطع المياه بصفة رسمية لمدة 13 ساعة عن عدة مناطق، وذلك بسبب أعمال الصيانة في إحدى شبكات المياه الرئيسية.

وكان رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالشرقية، قد أعلن هو الآخر عن قطع المياه 13 ساعة عن قرى العزيزية والولجا والعزبة الحمرا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المياه المرشحة بالعزيزية.

ومن المُقرر أن تبدأ فترة الانقطاع من السادسة صباح غدٍ الأحد، وحتى السابعة مساًء؛ ضمن إجراءات الصيانة الشهرية لمحطة المياه المرشحة وتطهير الخزانات.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد في البيان على أن جميع المواطنين في القرى المتضررة من الإنقطاع بالشرقية  وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل انقطاع الخدمة.

وأضاف أيضًا أن الشركة سوف توفر بدورها سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي ستكون متأثرة بقطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال بالخط الساخن من أي هاتف أرضي.

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أحمد نجيبمنذ 4 ساعات
دقيقة واحدة

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