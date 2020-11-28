التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى يوم الاثنين

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل المصري التابع لوزارة الموارد المائية والري، في بيان صادر عنه اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 عن خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة من اليوم 28 نوفمبر وحتى الاثنين 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح المركز أن خريطة الامطار خلال الـ 48 ساعة القادمة سوف تكون كالتالي:

السبت 28 نوفمبر : من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

الأحد 29 نوفمبر: من المتوقع عدم سقوط أمطار.

الاثنين 30 نوفمبر: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وشهدت الساعات الماضية موجة طقس سيئة ضربت معظم محافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت المناطق الساحلية أمطار كثيفة ومتوسطة يصاحبها رعد ورياح متوسطة، إلى جانب وجود أمطار متوسطة وخفيفة على المناطق الداخلية في منطقة الدلتا مثل المنوفية والدقهلية.