يومان ويتم تطبيق منظومة البناء الجديد .. منع البناء وجراجات إجبارية!

تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة وذلك بداية من يوم 1 ديسمبر 2020، وذلك في إطار مرحلة انتقالية جدية وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية:

إنه تم الاتفاق على وجود مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن اشتراطات البناء الجديدة التي تخص محافظة القاهرة قد أعدها قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وننشر لكم في موقع مصر 365 الإخباري أبرز البنود على النحو التالي:

أولاً: الضوابط العامة

توفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأي طابق فيه أو باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا،

الالتزام بدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي داخل المدن المصرية (إعداد الهيئة العامة للتخطيط العمراني)، وذلك للاستخدامات غير السكنية والمختلطة، ولا يسمح بتغيير النشاط السكني لنشاط غير سكني إلا في إطار الشروط الواردة بذات الدليل.

بالنسبة للعقارات المطلة على شوارع بعرض أقل من 12 مترا: لا يجوز استغلالها في أنشطة غير سكنية بخلاف الجراجات بالدور الأرضي أو الأدوار المتكررة.

يسمح ببناء المباني الكاملة لمشروعات الخدمات العامة وفقا لتصنيف دليل توزيع الأنشطة والاستعمالات داخل المناطق السكنية المختلطة ولكن في مبانٍ مستقلة دون أنشطة سكنية.

ثانياً: الارتدادات

يتم ترك مجموعة من الارتدادات الجانبية والخلفية والأمامية لكل عقار ويسمح بوضع فتحات عليها للإنارة والتهوية وفقا لقانون البناء الموحد

ويتم عمل ارتداد خلفي بعمق 4 أمتار وارتداد جانبي بعمق 5.2 متر، ويعفى من الارتداد الجانبي العقارات التي يقل عرض واجهتها المطلة على الشارع عن 15 مترًا.

في حالة العقارات المطلة على شوارع يقل عرضها عن 10 أمتار يتم عمل ارتداد أمامي بعمق 1 متر ويسمح فيه بعمل بروزات وفقا لقانون البناء الموحد.

ثالثاً: الكثافات البنائية

نسبة البناء لا تزيد على 60% من مسطح الأرض، والكثافة البنائية لا تزيد على 4.2.

رابعاً: ارتفاعات المباني

نصت الاشتراطات الجديدة على تعديل الارتفاعات فالحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص للأراضي المطلة على شوارع عرض أقل من 12 مترا، أو 16.5 متر أو 5 أدوار فقط للعقارات المطلة على شوارع بعرض أكبر من 12 مترا.

والحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد على 1.5 مرة من عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترًا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترًا.

مقترحات بوقف البناء في مناطق بـ 21 حيا

وفقاً لما جاء في التوصيات فمن المحتمل أن يتوقف البناء في هذه المناطق: