وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل الي 7000 جنيه

كشفت مبادرة “مصر تعمل” من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدد من الوظائف الخالية، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، لشغل بعض اللوظائف بناءً على احتياجات سوق العمل، في عدد من التخصصات.

الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف الخالية

وظائف شركة إيتوال للحلويات والمطاعم

الوظائف المطلوبة

أعلنت شركة إيتوال للحلويات والمطاعم عن اتاحة عدد من الوظائف الخالية وهي: “كاشير، عضو فريق، عارض منتجات وبائع داخل الفروع، كابتن أ وردر لتقديم الأوردارات في مطاعم إيتوال، شيف شرقي وإيطالي، شيف فطائر ومعجنات، دليفري، متلقي طلبات، ويتر، استيورد”.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط ومؤهل عالي خريجين.

– أن يكون المتقدم لديه خبرة ودون حسب الوظيفة.

– موقف التجنيد.

– ألا يزيد السن على 35 عامًا.

مميزات العمل

– مرتب من 2300 ويزيد حسب الوظيفة، ومرتب الشيف 4500 إضافة إلى التيبس.

– تأمينات صحية.

– تأمينات اجتماعية.

– عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات.

وظائف شركة أمريكانا

أعلنت شركة أمريكانا عن موعد ملتقي التوظيف، وقالت انه يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 من الساعة 10ص وحتى الساعة 3 عصرًا، في 47 البطل أحمد عبدالعزيز بجوار مطعم كنتاكي بالمهندسين، كالتالي:

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– مؤهل لا يقل عن إعداديه.

– يمكن قبول الطلبة بالوظائف.

– ذكور فقط.

– رخصه قياده دراجة بخارية.

– الحد الأقصى للسن 42 عامًا.

مميزات العمل

– فى حاله أن الدراجة ملك مندوب التوصيل يكون المرتب 1500 + 7.5 جنيه على الأوردر، بالأضاف إلى مبلغ من 300 إلى 500 بدل مواصلات.

– أى أوردر بعد الأوردر الـ14 بـ10 جنيهات.

– فى حاله أن الدراجه ملك الشركه 2300 + 8 جنيهات على الأوردر من بعد الأوردر الـ14 من 300 إلى 500 بدل مواصلات.

– توفير دراجه من الشركة.

– تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات.

وظائف شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– مؤهل متوسط للخريجين.

– ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة على 35 عامًا.

الحقوق والمميزات

– مرتب يصل لـ 1900 جنيه.

– مواعيد العمل تبدأ من 7 صباحا إلى 3 عصرًا.

– تأمينات.

– مواصلات.

وظائف شركة بداية لتصنيع الأدوات الكتابية

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– مؤهل عالي مناسب يفضل بكالوريوس تجارة خارجية.

– خبرة عامين في نفس الوظيفة.

– خبرة فى التسويق من خلال Linkdin- facebook-E-mail.

– جيد في الإنجليزية.

– يفضل سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

– الحد الأقصى للسن 38 عامًا.

الحقوق والمميزات

– مرتب يبدأ من 5 آلاف ويصل حتى 7 آلاف جنيه حسب الخبرة.

– مواعيد العمل من 8 صباحًا وحتى 5 مساءً.

– مواصلات.

– تدريبات مدفوعة الأجر.

– تأمين طبى و إجتماعى وعمولات.

وظائف شركة مشهورة تعمل بمجال Plastic

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– مؤهل عالى مناسب.

– خبرة سابقة بالمجال التجارى وفتح الشراكات.

– خبرة في مجال الأزياء.

– اجادة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.

وظائف شركة ترانزيشن للأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الخالية

– مؤهل عالي أو متوسط.

– خبرة بنفس الوظيفة وخصوصا في مصانع التلفزيونات.

– جيد باللغة الإنجليزية.

– الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمميزات

– مرتب يصل إلى 3500 آلاف جنيه.

– يومين إجازة.

– تصل ساعات إلى 8 ساعات عمل يومية.

– تأمينات.