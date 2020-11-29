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تراجع الاصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت 28 نوفمبر 2020

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بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 100 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 102490 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم السبت 28 نوفمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 351 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، هو 115183 حالة من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و 6621 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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متابعات 365منذ 4 ساعات
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