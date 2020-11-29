بيان هام من القوات المسلحة المصرية للمواطنين

قامت القوات المسلحة المصرية، بالإعلان عن قيام إدارة السجلات العسكرية التابعة لها بإطلاق موقعا إلكترونيا وعنوانه” https://seglat.mod.gov.eg، وذلك من أجل استخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونياً، واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.

وأوضحت القوات المسحلة المصرية، أنه يمكن لكل المستفيدين من هذه المنصة التواصل مع إدارة السجلات العسكرية للرد على الاستفسارات أو الشكاوى على مدار 24 ساعة يوميا وعلى مدار الأسبوع من خلال الأرقام التالية:

واتس آب ( 01551090961)

للشكاوى (22722037 02).

وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيانها، إلى أن هذه المبادرة تأتي فى إطار حرص الجيش المصري على التيسير على المواطنين، والاستفادة من التطور التكنولوجى الحاصل في العالم كله لتطوير منظومة العمل بها بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي للمواطن المصري وتوفيراً للوقت والجهد والمال.

يأتي ذلك وفق مبادرة الحكومة المصرية والتوجه التي تتبناه، وهو الميكنة الحديثة واستبدال كل الخدمات وتحويلها غلى خدمات إلكترونية، حيث يقوم المواطن بالإستفادة من جميع الخدمات الحكومية بواسطة الانترنت وبدون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية وضياع الكثير من الوقت والجهد.