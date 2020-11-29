بالفيديو: الإسكان توضح خطوات الحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين”

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإطلاق الحملة التعريفية للمواطنين، حيث تهدف الحملة بتعريف المواطنين كل التفاصيل التي تخص الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وكيفية التقديم والمستندات المطلوبة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالاسكان الاجتماعي.

وقد تم إطلاق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية، “سكن لكل المصريين”، وشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

الفيديو الأول يستعرض فيها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طريقة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، يكون ذلك عن طريق شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد، ثم سداد جدية الحجز والتي تصل لـ12.5 الف للوحدات الـ75 مترًا، و15.5 للوحدات الـ90 مترًا.

ثم يتم تجهيز الأوراق الموجودة في كراسة الشروط، وتحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.shmff.gov.eg/) ويمكن مشاهدة شرح الفيديو التالي:

في الفيديو الثاني يشرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانات الدخل للتقديم بمشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث حدد الصندوق الحد الأدنى للتقدين 1500 جنيه، بينما الحد الأدنى للأعزب 4500 جنيه والمتزوج 6000 جنيه. ويمكنك مشاخدة التفاصيل في الفيديو التالي: