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الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

أحمد نجيبمنذ 18 ساعة
دقيقة واحدة
في القاهرة 1
الطقس في القاهرة

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بإصدار بيان اليوم الإثنين، حول خريطة توضح أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان اليوم إلى أن الطقس يشهد حالة من الأجواء المستقرة، في ظل سطوع الشمس على أغلب المناطق، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتستمر حتى الثامنة صباحًا، وهي إحدى ظواهر استقرار الطقس.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها: “تشهد السواحل الشمالية اليوم الإثنين أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم”.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن سقوط الأمطار سوف يكون غدًا الثلاثاء حيث تهطل أمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح، أما الوجه البحري فسيشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

أما بعد غدٍ الأربعاء، فتوجد أمطار متوسطة على بعض المناطق من مطروح والسلوم، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة، لكن خلال فترات النهار يمكن وصف الطقس باللطيف على معظم المناطق ويستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 20 حتى 22 درجة نهارًا و13 ليلًا، والسواحل الشمالية 19- 13، وجنوب سيناء 25- 17، وشمال الصعيد 22- 10، وجنوب الصعيد 25- 13.

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أحمد نجيبمنذ 18 ساعة
دقيقة واحدة

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