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قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات غداً عن هذه المناطق

أحمد نجيبمنذ 18 ساعة
دقيقة واحدة
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قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمحافظة المنوفية عن قطع المياه بصفة رسمية لمدة تصل إلى7 ساعة عن عدة مناطق، وذلك بسبب أعمال الصيانة وغسل شبكات المياه الرئيسية.

وكان رئاسة مركز ومدينة منوف، بالمنوفية، قد أعلن هو الآخر عن قطع المياه 13 ساعة غدًا الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، عن مدينة منوف وضواحيها اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 2.00 ظهرًا، وذلك نظرًا لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المناطق التي يشملها انقطاع الخدمة تضم “تتا وغمرين وبرهيم وفيشا الكبرى وكمشوش وكفر فيشا”.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية بتدبير كميات المياه اللازمة، لاستعمالها أثناء انقطاع الخدمة، حيث شدد المهندس مصطفى مجاهد في البيان على أن جميع المواطنين في القرى المتضررة من الإنقطاع بالشرقية وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز يجب عليهم توفير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات القليلة القادمة قبل انقطاع الخدمة.

وأضاف أيضًا أن الشركة سوف توفر بدورها سيارات تابعة لها تحتوي على مياه صالحة للشرب في جميع المناطق التي ستكون متأثرة بقطع المياه، وفي حالة أراد أي مواطن الحصول على المياه يتوجب عليه الاتصال بالخط الساخن من أي هاتف أرضي.

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أحمد نجيبمنذ 18 ساعة
دقيقة واحدة

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