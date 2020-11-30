مصادر حكومة تكشف حقيقة تشكيل حكومة جديدة برئاسة كامل الوزير

نفت مصادر حكومية ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشكيل حكومة جديدة برئاسة الفريق كامل الوزير وأسماء للحقائب الوزارية.

واتفقت المصدران في حديثهما، على أن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي هو شائعة غير معروف الغرض منها، حيث إن في حال وجود تغيير حكومي، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بالتشكيل مثلما حدث من قبل عندما تم تكليف الدكتور مصطفي مدبولي خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وقالت مصادر برلمانية مطلعه إن الحديث عن تغيير في وزارة أو تغيير للحكومة أثناء انتخابات مجلس النواب مخالف للمنطق، حيث أن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب سوف تجرى في الثامن من ديسمبر، وسوف تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في الخامس عشر من ديسمبر، على أن يعقد المجلس جلسته الأولى في التاسع من يناير 2021.

وأكد أنه من البديهي أنه لن يطرأ أي تغيير للحكومة أو تعديل عليها قبل انعقاد مجلس النواب، وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية فقط نص عليه الدستور.​