الحكومة تعلن تطبيق قراران جديدان اليوم بخصوص البناء ومواعيد الغلق

تبدأ الحكومة المصرية بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، بتطبيق إجرائين جديدين، الأول خاص بعملية البناء، والثاني الخاص بتنظيم مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي بداية من 1 ديسمبر 2020.

مواعيد عمل المحلات والمقاهي

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بإصدار قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ولمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق أول ديسمبر 2020.

وقال اللواء محمود شعراوي:

إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

وقال وزير التنمية المحلية: إنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

اشتراطات البناء الجديدة

أعلن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافق 1 ديسمبر قيامه بالعمل وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تم التوصل إليها خلال الفترة السابقة، على ان تكون الاشتراطات مؤقتة وغير دائمة في الوقت الحالي.

وقد منحت الحكومة المصرية 6 أشهر مرحلة انتقالية لتطبيق الضوابط الجديدة للبناء بشكل مؤقت حيث يتم وضع التصور النهائي لمنظومة البناء في نهاية الـ6 أشهر وعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.

وحتى الوقت الراهن لم تعلن الحكومة المصرية بشكل رسمي ما الصيغة المعتمدة من أجل العمل بها في تراخيص البناء خلال المرحلة الانتقالية.