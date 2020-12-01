رساله للمواطنين وتوجيهات عاجلة للمحافظين بشأن تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة

وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل شدة وحزم، وطالب بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لمن من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

ووجه شعراوي المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة.

وشدد شعراوي علي ضرورة التنبية على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد غلق المحالات الجديدة ، كما جاء بالقرار الوزاري، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد شعراوي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الجديدة ومواعيد الفتح، لتفادي تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مؤكدًا أن تنظيم مواعيد غلق المحالات الجديدة صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المواعيد الجديدة للمحلات تم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء، وسوف تساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.

وأشار شعراوي إلى ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

ووجه شعراوي رسالة هامة للمواطنين جاء مفادها بضرورة التعاون مع كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم؛ لأن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ على موارد الدولة.