الحكومة توافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء

قام مجلس الوزراء المصري، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري 2020. من اجل التيسير على المواطنين.

وفي هذا الشأن صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء،بالتالي:

الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

وقام المستشار نادر سعد بالإشارة إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية والحكومة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم في أزمة مخالفات البناء، الشئ الذي يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة للمواطن والدولة، موضحاً أن هناك تكليفات محددة لجميع الجهات الحكومية المعنية بتيسير كل إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.