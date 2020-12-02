وزيرة الصحة تعلن عن المحافظات الاكثر تسجيلاً لإصابات كورونا

تم اليوم عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال الإجتماعي الوزراي عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا.

ويأتي ذلك فيما يخص الحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى يوم أمس الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020.

وفي تقريرها أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا يأخذ منحى تصاعدي خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أو الخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

وقالت وزيرة الصحة خلال الاجتماع: هناك عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

الجدير بالذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تتزايد بشكل ملحوظ حيث سجلت وزارة الصحة والسكان أمس الثلاثاء، 392 حالة إيجابية جديدة و16 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 116303 حالة إيجابية، من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس عن استقرار مؤشر الوفيات عند مستوى 5.7%، وبقيت الحالات اليومية المسجلة بين 10 إلى 20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات في دول العالم الأخرى المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية.

وكان مؤشر التعافي من فيروس كورونا في مصر قد واصل انخفاضه من جديد بالأمس حيث وصل إلى 88.4% حتى اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات “كوفيد-19″، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.