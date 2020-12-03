زيادة الأجور والإسكان الأجتماعي.. قرار رئاسي وتصريحات مجلس الوزراء في أسبوع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة اليوم عدة قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية منها مايتعلق بالأجور وشقق الإسكان، كما أصدروا بيانات للحديث عن بعض الأمور.

السيسي يأمر بتخصيص قطع أراضي بتوشكي لاٌقامة المشروعات عليها

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص قطع أراض بجهة منخفض توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد بهدف إقامة عدد من المشروعات عليها.

وجاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2020 والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وفي مؤتمر صحفي عقده الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة للعام الجاري 2020، إلى 334 مليار جنيه.

أبرز تصريحات وقرارات رئيس الوزراء المصري

وقال مدبولي، إننا للمرة الاولى منذ أكثر من عقدين نشهد انخفاضا بمعدلات الفقر في مصر، لافتا إلى أن ذلك يعد تقدم ملموس وأرقام جيدة ولكن ذلك ليس إلا خطوة في طريق تحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها وفق قوله.

وفي اتجاه آخر، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، حول التوسعة بالأراضي والتشجيع على ذلك، ونص القرار على اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من منطقة نفق السلام حتى كوبري المرج، بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار من قبل باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل في المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعي الغربي حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي من أعمال المنفعة العامة.

وضمن القرارات الحكومية التي اتخذت اليوم، هو ما أعلن عنه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مد فترة التقديم لشقق الإسكان.

قرار جديد بشأن شقق الإسكان

وقرر الجزار، مدة فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية، لمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسطي الدخل وذلك لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلاً من تحديده في البداية بيوم 7 ديسمبر وذلك بشرط أن يكون آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز هو يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

وأخيرا أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بما يضمن شقة وسكن لكل مواطن، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس الوزراء على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي على 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، وبالنسبة للأعزن لا يزيد دخله عن 120 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 10 ألاف جنيه شهرياً.

وكان قم تم الإعلان عن بعض الشروط في السابق و التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وألا يزيد دخل الأعزب 7 ألاف جنيه شهريا بما يصل إلى 84 ألف جنيه سنوياً.

وتم الإعلان عن عدة مناطق ضمن مشروعات شقق محدودي الدخل، وهي: بدر “حدائق العاصمة” – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق اكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة، والعبور الجديدة.