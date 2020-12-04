فرض 100 جنيه على الطلاب و10 لتراخيص السيارة.. تفاصيل إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

في إطار العمل على مساعدة المرضى وإنقاذ حالاتهم، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي قدمته الحكومة، والذي يهدف القضاء على قوائم الانتظار.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية، خلال جلسة مجلس النواب العامة، والتي انتهت من مراجعة كافة مواد القانون، على إضافة 6 بنود لدعم موارد الصندوق، وهي كما يلي:

معلومات عن صندوق الطوارئ الطبية

استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

طابع يبلغ 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.

كل دقيقة محمول عليها ضريبة قرش واحد لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة.

تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

ويهدف إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ودعم شراء الأدوية، بالإضافةإلى العمل على مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.