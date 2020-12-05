أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد الجوية تعلن طقس الساعات المقبلة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك دافئ على المناطق الجنوبية حيث يستمر على هذا الحال خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية والغربية، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من غد الأحد.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: “الظاهرة الجوية الأبرز خلال الـ 72 ساعة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الثامنة صباحا وتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.”

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى أن السواحل الشمالية المصرية وجنوب سيناء يشهدان نشاطا للرياح مثيرة للرمال على بعض المناطق خلال يومي الأحد والاثنين.

كذلك سجلت درجات الحرارة على القاهرة بين 22 و25 درجة، أما على السواحل الشمالية فقد سجلت 22 – 24 درجة، وجنوب سيناء 23 وحتى 24 درجة وشمال وجنوب الصعيد من 23 وحتى 25 درجة.