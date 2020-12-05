مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة موظفي الحكومة

أوضح وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا يوجد صحة فيما يتم تداوله من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه لا يوجد صحة أو نية لدى الدولة المصرية تجاه هذا الأمر الذي انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية التي لا تتحرى الحقائق قبل نشر أي معلومات تخص الشأن المصري.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى هذه الأنباء، مُؤكداً أنه لا يوجد صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب نهائياً

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري:

أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتان، المنتدب منها وإليها الموظف، بتيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف عن إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها.