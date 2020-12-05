حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة.. وميعاد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم ترديده خلال اليومين الماضيين حول إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة.

وأكد “المركز الإعلامي”، في بيان له، اليوم السبت، عدم صحة هذه الأنباء وأنه لن يتم إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة لأي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت كل تلك الأقاويل.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة ستواصل دائما الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، حيث أن المعاش يعتبر حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه لأي سببا كان.

وفي حال توافر في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود، وذلك حسبما ينص قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما أشارت إليه هيئة التأمين.

وهناك ترتيب لأولوية الاستحقاق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وهي كما يلي:

المعاش المستحق عن نفسه، ويليه المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، ثم المعاش المستحق عن الوالدين، وبعده المعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، ويجب أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من المتزوجين بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون وجود حدود.

ويراعى أيضاً أن يجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقاً للأولويات الواردة عالية بدون حدود، ونفس الحال بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

وناشدت الهيئة، كافة وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد منها اولا عن طريق التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لس صحيحة وبدون مصادر، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

صرف الدفعة الاولى من المرحلة الثانية للعمالة غير المنظمة

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ بدءا من غدًا الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة.

وحول هذا الأمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة بعدما تأثروا كثيرا من تداعيات انتشار جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.