توجيه رئاسي عاجل وقرار أوروبي بخصوص أسرة مبارك وتفاصيل زلزال القاهرة

اتخذت محكمة العدل الدولية قرار جديدا بشأن الرئيس الراحل، وهو إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على حسني مبارك وأفراد أسرته بشأن تجميد أموالهم.

وفسرت المحكمة قرارها الذي أيده بشدة محامو مبارك، بأن العقوبات التي فُرضت على الرئيس الراحل مبارك وأسرته في عام 2016 لم تكن قانونية، وفقا لما نشرته مواقع إخبارية، كما أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس قوي ومصحوبا بدلائل، كما أضافت المحكمة أنه لا يمكن أو يصح الاكتفاء بإشارة من السلطات المصرية، ويجب أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة.

وفي ذات الصدد، لم يتم الكشف رسميا وعلى الملأ عن قيمة الأصول المتأثرة بالعقوبات، كما لن يتم الإفراج عنها على الفور ، وبانتظار صدور أحكام أخرى.

ووفقا لما نشر في الصحف والمواقع، فإن الأموال الخاصة بأسرة مبارك ونجلاه علاء وجمال) المودعة في بنوك سويسرية تقدر بـ300 مليون دولار. جمدت مباشرة بعد ثورة 25 يناير 2011.

وفي عام 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته قاموا على الفور بالطعن على الحكم.

وكانت محكمة الاستئناف المصرية أعلنت في نوفمبر الماضي الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة”مبارك”، كما طالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

السيسي يوجه باستكمال شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية

وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

وتناول الاجتماع العديد من الشئون منها، متابعة “مراكز الخدمات المتكاملة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية”، وإنشاء منظومة مراكز الخدمات الخاصة بالمحاور بما من شأنه أن يتوافق مع المشروع القومي للطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، ويوفر كافة سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، وتحقيق عائد استثماري واقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في تلك المراكز، وذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي الاجتماع، استعرض اللواء مجدي أنور، الموقف التنفيذي لتطوير الخدمات الخاصة بالعديد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى شرح توضيحي لكيفية تطوير الأراضي المحيطة بها خدمياً واقتصاديًا واستثماريًا.

زلزال يضرب مصر

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الزلزال الذي وقع اليوم السبت، قائلا إنه جاء بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، الهزة في تمام الساعة 22.44 دقيقة، وتراوح عمقها بين 80 إلى 90 كم متر، وذلك حسبما كتب القاضي عبر تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار القاضي إلى أن بعض المواطنين، شعروا بالهزة في القاهرة وبعض الأماكن بالدلتا، مؤكدا عدم وجود خطورة تذكر على الأراضي المصرية جراء هذا الزلزال.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد سجلت اليوم السبت، هزة أرضية جنوب تركيا وعلى بعد 500 كم شمال دمياط.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة شعر بها الكثيرين من المواطنين، مضيفا أنها وقعت في تمام الساعة 2.44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 36.04 شمالا وخط الطول 31.79 شرقا، وعلى عمق 90 كم.