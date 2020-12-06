الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن الأيام الحالية تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس على هذا المعدل على مدار الأسبوع.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أن الطقس الساعات القادمة مستقر ومائل للدفء على شمال البلاد، بينما دافئ على جنوب البلاد خلال فترات النهار، موضحًا أن فترات الليل الطقس من بارد إلى شديد البرودة.

وتابع الدكتور محمود شاهين،: “أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة عبارة عن ظهور الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري لكنها خفيفة وغير مؤثرة على القيادة”.

وأكد الدكتور محمود شاهين: أنه من الضروري ارتداء الملابس الشتوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف هذا الأسبوع، والتي تصل لـ25 درجة على القاهرة، لكنها سرعان ما تنخفض خلال فترات الليل وتصل لـ13 درجة.

وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في درجات الحرارة وتخفيف الملابس، مشيرًا إلى أنه يفصلنا أسبوعين على بداية فصل الشتاء جغرافيا.