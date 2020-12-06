لقاح كورونا.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن 4 فئات مقترحة لهم الأولوية للحصول على اللقاح

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، إن لقاحات كورونا لا تزال في مرحلة التجارب علي مستوي العالم، وأكد أن اللقاح الواقي الذي نملكه حاليًا هو الكمامة.

وأضاف “حسني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” بقناة “صدى البلد” أن العالم اقترب من الوصول إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا، ولكن يجب انتظار نتائج الدراسات المتعلقة بالأمان والسلامة والفعالية.

وأكد “حسني” أن مصر حريصة على توفير اللقاح الآمن قبل الفعالية، قائلاً : “ندرس كل الخيارات المتاحة أمامنا لتوفير لقاح أكثر أمانا وفعالية، ومن يثبت فعاليته وأمانه سيكون لمصر نصيب منه، وخلال أسبوع سيتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن توفير 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية والمواطنين الأولى بالرعاية”.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أنه خلال النصف الأول من العام المقبل سيتم توفير جرعات من لقاح كورونا تكفي جميع المواطنين.

وأوضح “حسني”: “بمجرد اتمام التعاقد وتوريد شحنات لقاح كورونا سيتم الإعلان النهائي عن توفير الجرعات للمواطنين الأولى بالرعاية”.