أخبار مصر

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات 365منذ 4 دقائق
دقيقة واحدة
بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 177 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 103501 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 418 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، هو 118432 حالة من ضمنهم 103501 حالة تم شفاؤها، و 6771 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 4 دقائق
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة توجيه رئاسي عاجل وقرار أوروبي بخصوص أسرة مبارك وتفاصيل زلزال القاهرة

توجيه رئاسي عاجل وقرار أوروبي بخصوص أسرة مبارك وتفاصيل زلزال القاهرة

منذ يوم واحد
صورة قرار جديد من محكمة العدل الأوروبية بخصوص مبارك وأسرته

قرار جديد من محكمة العدل الأوروبية بخصوص مبارك وأسرته

منذ يوم واحد
صورة حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة.. وميعاد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة إيقاف صرف معاشات ذوي الإعاقة.. وميعاد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ يوم واحد
صورة مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة موظفي الحكومة

مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة موظفي الحكومة

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى