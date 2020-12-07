الأرصاد تعلن سبب سقوط أمطار على القاهرة والدلتا بشكل مفاجئ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الحوية السبب وراء سقوط أمطار على بعض المناطق المتفرقة من القاهرة والدلتا وشمال ووسط الصعيد اليوم بشكل مفاجئ.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه نظرا لعبور تيار نفاث مصاحب له سحب ما بين المتوسطة والعالية، فقد أثرت هذه السحب بسقوط بعض الأمطار العشوائية والمتفرقة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا.

وتابعت الهيئة، أن هذه السحب مؤثرة الآن على سيناء وستتقدم إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد لثؤثر كذلك ببعض الأمطار الخفيفة هناك.​

ويذكر أن منذ ساعات الصباح الأولي غطت السحب الرمادية السماء بشكل كامل كما لو أنها غطاء يحجب رؤية السماء وشروق الشمس مع زخات مطر عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق بالقاهرة ومناطق الدلتا.