التنمية المحلية تكشف عن المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

قامت وزارة التنمية المحلية، بإصدار أول دليل خدمات موحد على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، خاصة بمحافظتي قنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وتضمن الدليل الموحد، والأول من نوعه، إجراءات وضوابطا ورسوم إصدار تراخيص البناء الجديدة، على أن تستغرق المدة الزمنية لإصدار الترخيص 30 يوما فقط.

ونستعرض لكم في موقع مصر 365 الإخباري الإجراءات والمستندات المطلوبة عند الحصول على ترخيص بناء جديد على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

تضمنت المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة بيان صلاحية للموقع، وطلب الترخيص، وبطاقة الرقم القومي، و3 نسخ من الرسومات الهندسية المعتمدة.

كذلك تضمنت المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة تقديم وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة التربة والنوتة الحسابية، ودراسة التربة والنوتة الحسابية للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر او المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر.

وفيما يلي المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء الجديدة بالتفاصيل

حضور من سيصدر باسمه الترخيص أو من يمثله بشكل قانوني أمام موظف المركز التكنولوجي لتفويض المهندس أو المكتب الهندسي أو تقديم وكيل موثق بالشهر العقاري.

صورة بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه.

طلب ترخيص طباً للنموذج المعد والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 119/2008.

شهادة صلاحية الاعمال للترخيص موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.

صورة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية.

حساب قيمة تكاليف الأعمال.

3 نسخ من السومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.

صورة عضوية ناقبة المهندسين للمهندس المشرف أو صاحب المكتب الهندسي.

مستندات استيفاء التحفظات الواردة ببيان الصلاحية إن وجد.

وثيقة تامين مرفق بها نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة التربة والنوتة الحسابية، ودراسة التربة والنوتة الحسابية للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر او المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي قد أكد أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية.

على أن تصبح معه رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة وهذا سيضمن حق صاحب البناية، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص للمتقدم.