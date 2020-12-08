قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم لمواجهة انتشار كورونا

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بإصدار قرار جديد وتعميمه بشأن تخفيض أعداد العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها على:

عودة الإجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها، على أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيًا، وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى حالة غياب الموظف أو العامل عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، مع منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية، لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزراة إلى أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجازات الاستثنائية تلك، هي اجازات مدفوعة الأجر، مطالبًة العاملين والموظفين بالوزارة والجهات التابعة لها، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة معاقبة من يخالف الإجراءات الوقائية، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية، باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.