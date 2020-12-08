ارتفاع الدولار وقفزة اسعار الذهب وقرار عاجل من التعليم والصحة توضح مستجدات كورونا

خوفا من تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المسجد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية منها العمل الإجازات الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.

وهناك عدة فئات مستحقة للإجازات الاستثنائية من العاملين للوزارة حددتها وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنعا لحدوث مزيدا ن الإصابات، وهي كما يلي:

– أصحاب الأمراض المزمنة طبقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي.

– الحوامل.

– المرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 عاما.

– المرأة التي ترعى طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالسن.

وزيرة الصحة توضح مستجدات فيروس كورونا في مصر وقرارات وزارية هامة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وتناولت مستجدات الموقف العالمي للوباء وعدد الإصابات.

وقالت زايد، في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قي أثناء كلمته بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة – حدد أربعة مجالات لإنهاء الوباء والسير في طريق جديد للتعافي بعد الوباء، أولها الاستثمار في اللقاحات، التأهب للوقاية من الجائحة التالية، والاستثمار في الصحة، بجانب الاستثمار والتعاون مع جميع الجهات لحماية المستقبل.

وقالت الوزيرة، إن العالم ينفق 7.5 تريليون دولار على الصحة كل عام، وهو ما يقرب من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ولكن يقتصر على الدول المقدمة فقط، وهو موجه بشكل غير متناسب لعلاج الأمراض، بدلاً من تعزيز الصحة وحمايتها.

وعرضت زايد، كافة التفاصيل عن معدل الإصابات الأسبوعية في كافة المناطق، ومعدل الإصابات في المدارس، لافتة إلى أن الوضع مطمئن مشيرة إلى أن 76% من الأسرّة الداخلية بمستشفيات العزل شاغرة، بينما نسبة الـ 24 % الأخرى مشغولة، كما ان نسبة المشغول من أسرة العناية المركزة تبلغ 56%، فيما تبلغ نسبة الأسرّة الشاغرة 44%، وبالنسبة لأجهزة التنفس الصناعي، فإن 70 % من الأجهزة شاغرة، و30 % مشغولة.

قفزة كبيرة في أسعار الذهب منذ صباح اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا، وصعد الجرام الواحد 11 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا في صريحات صحفية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 797 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18خلال تعاملات اليوم نحو 693 جنيهًا، بينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 923 جنيهًا، و6464 جنيها كان سجل سعر الجنيه الذهب.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.08%، ومقارنة بنهاية تعاملات أمس، صعد سعر الأوقية بنحو 1.41 دولار ليسجل 1864 دولارا حسب بيانات وكالة بلومبرج.

ارتفاع جديد في اسعار الدولار ببعض البنوك اليوم

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، ولكنه لم يتغير في 8 بنوك أخرى.

والبنوك الي صعد فيها سعر الدولار قرشا واحدا هي بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ 15.73 جنيه للبيع.

في المقابل استقر سعر الدولار في بنك الأهلي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ونفس الحال في بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس.

واستقر سعر الدولار أيضا وحافظ مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، كريدي أجريكول، والبركة، حيث بلغ عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنك مصر عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.