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أول رد رسمي من مصر بشأن مساعي المصالحة بين الرباعي العربي وقطر

رحاب عبد الراضيمنذ 22 دقيقة
أقل من دقيقة
سامح شكري
سامح شكري

عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عن سعادته وتقدير مصر لما تبذله دوله الكويت وأميرها من جهود لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين دول الرباعي العربي ودولة قطر.

وقال حافظ، تلك الكلمات ردا على سؤالا صحفيا وجه له.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ذلك يأتي في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية، كما عبر عن أمله أن تسفر هذه المساعي من قبل الدولة الشقيقة عن حل شامل يعالج وينهي هذه الأزمة بين الدول ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

وقال أحمد حافظ، إن مصر تضع على عاتقها أن يسود الامن والسلام في كافة الانحاء، كما أنها تضع دائمًا في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.

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رحاب عبد الراضيمنذ 22 دقيقة
أقل من دقيقة

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