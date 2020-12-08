صادم .. الصحة العالمية: أعداد إصابات كورونا في مصر لا تعبر عن الواقع

عبر الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن عدم تصديقه لعدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تسجلها وزارة الصحة المصرية، مؤكدا أنها لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات بالبلاد”.

وأضاف برينان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الثلاثاء، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، أنَّ عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، لافتا إلى ان الحكومة المصرية تعتمد في الإصابات مجموعة فرعية من المواطنين والذين يكونون في حالة حرجة، وبالتالي فمن المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات (PCR)”.

وتابع: “العدد الرسمي للإصابات مجرد تقدير فقط، ونحن نرى أن هذه الأرقام لا تعبر عن العدد الحقيقي للإصابات، وإذا أردنا ان نعتمد الاعداد الحقيقة الواقعية ونصدقها يجب علينا أن نقدر تشمل عدد حالات الوفاة وقدرات المستشفيات والأشخاص داخل غرف العناية المركزة، مضيفا “الأرقام الرسمية أقل من الحقيقية لكننا نتابع المؤشرات الأخرى للنظر في الاستجابة للتصدي للفيروس المستجد”.

وقال ريتشارد، إن هناك زيادة في عدد الحالات في مصر، مشيرا إلى بحث المنظمة وتواصلها مع المسؤولين الصحيين في هذه الاتجاهات لمساعدتنا في تقديم المشورة.