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الأرصاد الجوية تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
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أماكن سقوط الأمطار 4

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الأربعاء 9 ديسمبر حتى الإثنين 14 ديسمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 9 ديسمبر:

  •  أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من دمياط والعريش ورفح وبورسعيد.
  •  شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.
  •  شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
  •  نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد.

الجمعة 11 ديسمبر:

  • أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.
  • شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.
  • شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
  • نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة).

الأحد 13 ديسمبر:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.
  • نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

الإثنين 14 ديسمبر:

  •  أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50%، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية).
  •  أمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية.
  •  أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
  •  نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

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