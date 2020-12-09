الأرصاد الجوية تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الأربعاء 9 ديسمبر حتى الإثنين 14 ديسمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 9 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من دمياط والعريش ورفح وبورسعيد.

شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد.

الجمعة 11 ديسمبر:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة).

الأحد 13 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.

الإثنين 14 ديسمبر: