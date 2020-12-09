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الأرصاد الجوية تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أبرز الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الأربعاء 9 ديسمبر حتى الإثنين 14 ديسمبر، والتي جاءت على النحو التالي:
الأربعاء 9 ديسمبر:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من دمياط والعريش ورفح وبورسعيد.
- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الخميس 10 ديسمبر:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.
- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد.
الجمعة 11 ديسمبر:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.
- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
السبت 12 ديسمبر:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.
- شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية ومطروح والسلوم وسيدي براني وسيوة).
الأحد 13 ديسمبر:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري.
- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.
الإثنين 14 ديسمبر:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50%، على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية).
- أمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية.
- أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
- نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.