حادث مروع في محطة سكة حديد المنصورة بالدقهلية وبيان عاجل من الهيئة

منذ قليل تم اصطدم قطار ركاب بحاجز في محطة السكة الحديد بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث أدى ذلك إلى سماع صوت مدوي عالي.

ومن جانبه أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال ١٢ مصابًا في حادث انفصال عربة قطار بمحطة قطارات المنصورة، واصطدامها بالحاجز الخرساني.

وأضاف الدكتور سعد مكي:

أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ، دفعت بـ١٢ سيارة إسعاف، وجرى نقل ١٢ من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأوضح أن الإصابات تنوعت مابين كسور وسحجات، نافيًا وجود سقوط وفيات بين المصابين.

وفي بيان لها صدر بعد وقوع الحادث بدقائق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي:

أنه أثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة.

حيث أصيب ٥ ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب الي عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا ١٥ دقيقة.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق في الحادث والوقوق على أسباب حدوثه.