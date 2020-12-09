الصحة تكشف موعد توفير لقاح كورونا للمصريين

في اطار انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا في الكثير من الدول، تسعى وزارة الصحة لتوفير لقاحات كورونا في اقرب وقت للمواطنين وذلك حسبما قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة.

وأضاف حسني، أن الوزارة تسعى لتوفير لقاحات كورونا للمصريين في الربع الأول من العام القادم ٢٠٢١، وذلك بعدما تم التأكد من سلامة اللقاحات وفعاليتها على المواطنين.

وأشار “حسام”، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنه لا يوجد لقاح معين للفسروس المستجد يمكن الجزم حاليا بالحصول عليه ووجوده في الاوساط المصرية، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه.

ومن المتوقع مستقبلا أن يتم بدء تطعيم المصريين باللقاح الآمن الذي تثبت فعاليته وامانه الدراسات العلمية.

وهناك عدة دراسات تجرى الان بشأن لقاح للفيروس، ولم تنته الدراسة المصرية المتعلقة باللقاح الصيني الذي لم يتم تصنيعه بعد، فيما انتهت الدول العربية من دراستها وستعلن عنها في القريب العاجل”.

وتعمل حاليا كل المستشفيات الصدر والحميات في منظومة كورونا والتي يبلغ عددها 82 مستشفى، بالاضافة إلى 23 اخرى، وتزيد باستمرار حسب أعداد المصابين، وفقا ل”حسام” لافت إلى أن كل المستشفيات العامة تتعامل مع مريض كورونا وإذا ثبت إصابته يحول إلى مستشفيات العزل.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن المريض يعد متعافيا بعد مرور 10 أيام من الإصابة شرط أن يكون آخر 3 أيام بدون أعراض.