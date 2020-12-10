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تقلبات جوبة وتحذير هام.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء استقرار حالة الطقس

أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
درجات الحرارة
درجات الحرارة

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس في مصر تشهد استقرارا تام خلال الفترة الحالية حيث يستمر هذا الاستقرار لمدة الـ 48 ساعة المقبلة وحتى السبت المقبل، لكن من المتوقع بداية من يوم الأحد حدوث بعض التقلبات الجوية الحادة.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية:

أن حالة الطقس تميل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا التوقيت من العام، لكن خلال فترات الليل تتراجع الحرارة بشكل سريع ليكون الفارق بين الصغرى والكبرى حوالي 10 درجات، ويكون الطقس بارد على أغلب محافظات الجمهورية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 23- 13، جنوب سيناء 26- 15، شمال الصعيد 27- 10، جنوب الصعيد 30- 11.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى أن أبرز الظواهر الجوية التي من المتوقع لها الحدوث خلال الـ3 أيام المقبلة تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم والوجه الحري، بجانب وجود شبورة مائية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتابع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: تنشط يوم السبت المقبل رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (الإسكندرية مطروح السلوم وسيدي براني وسيوة).

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من تخفيف الملابس، أثناء شعورنا بالحرارة خلال ساعات النهار.​

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أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

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