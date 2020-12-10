بشري سارة من وزير التموين بشأن إضافة المواليد للبطاقة التموينية

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشكلة تواجه الوزارة في تسجيل البطاقات التموينية وهي عدم تسجيل المواطنين أرقام هواتفهم المحمولة على قواعد البيانات.

وقال وزير التموين، في تصريحات على هامش جولته اليوم الخميس، من أجل تفقد وزيارة عدد من من المنشآت والأنشطة التموينية بمحافظة الإسكندرية، إن الوزارة قامت بتحديث قاعدة البيانات من أجل إضافة المواليد حديثا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على الدخول في مرحلة مؤشرات العدالة الاجتماعية.

وقال مصيلحي، إن الوزارة قامت باستبعاد غير المستحق، كما تعمل حاليا على دراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا فقط.

وأكد اهتمام الوزارة بصناعة رغيف الخبز من أول مراحل إنشائه منذ أن كان حبة القمح إلى الطحن وإنتاج دقيق بجودة عالية لإنتاج رغيف الخبز والتخزين، وهو ما انعكس على أراء المواطنين ورضاهم في استطلاعات رأي عن جودة إنتاج رغف الخبز، مما جعل الوزير يعبر عن سعادته بما شاهده فى مشروع بشاير الخير بالاسكندرية بهذا الشأن.

وقدم مصيلحي، الشكر للشركة القابضة والعاملين بها وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطحن الإسكندرية والعاملين به.