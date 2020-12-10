الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة علي هذة المناطق حتى الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا كشفت فيه حالة الطقس ودرجات الحرارة، كما ذكرت تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من الجمعة وحتى الأربعاء:

غدا الجمعة 11 ديسمبر

ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%) على بعض المناطق من السواحل الغربية.

وستسود على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية.

السبت 12 ديسمبر

توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية– مطروح- السلوم) بنسبة (40%).

وستكون هناك شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وستشهد بعض المناطق نشاط رياح ورمال مثارة بالتحديد في غرب البلاد عند (السلوم- سيدي براني- سيوة).

الأحد 13 ديسمبر

وستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (50%) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية– مطروح- الضبعة- السلوم).

كما ستشهد بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، نشاط للرياح ورمال مثارة.

الاثنين 14 ديسمبر

ستشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية– رشيد _مطروح- الضبعة- السلوم- بلطيم) امطار غزيرة إلى متوسطة.

كما ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية مثل (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

وسيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ-الشرقية_ البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية).

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الثلاثاء 15 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية– مطروح- الضبعة- السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية).

الأربعاء 16 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).

وبحسب بيان الأرصاد فإنه سيكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية – الضبعة – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم).

سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وشددت هيئة الأرصاد في بيانها على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للوقاية من الآثار السلبية لسقوط الأمطار.