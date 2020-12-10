عاجل: حافز نفدي لأصحاب السيارات القديمة لإحلالها بجديدة تعمل بالغاز

من أجل تشجيع الناس وبعض مالكي السيارات، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بإعطاء حافز مادي ملائم لملاك السيارات القديمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وجاءت تلك المنحة من أجل دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، وبهدف الرغبة في تحقيق الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

ووجه السيسي الحكومة بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، بالاشتراك مع الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج.

ومن المقرر أن يوفر المعرض وفق توجيهات السيسي، خدمة استقبال المواطنين الذين يرغبون في تحويل سيارتهم الى العمل بالغاز.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع عددا من المسئولين منهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بجانب اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”.

وقد عرضت وزيرة التجارة والصناعة، المحاور الرئيسية للبرنامج وخطط تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، بجانب طرق توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، بالاضافة إلى الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة.

واوضحت نيفين، أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.

كما استعرض المهندس طارق الملا خطط الوزارة لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتوفيره في كافة محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة.

وشدد الرئيس على ضرورة تكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع وكيقية تحزيل عمل السيارات للغاز الطبيعي، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، بجانب التوعية بعوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.