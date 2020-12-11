فعال بنسبة 96% والتوزيع مجانًا.. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل أول شحنة للقاح كورونا في مصر

استقبلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كلاً من السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي في مصر.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن مصر هي أول دولة أفريقية تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها على هامش استقبال أولى شحنات لقاح كورونا بمطار القاهرة، أنها كانت من أوائل المتطوعين لتجربة اللقاح الجديد، وهذه الشحنة من نفس اللقاح الذي أجريت عليه تجارب فيروس كورونا في مصر.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الرئيس السيسي يحرص دومًا على حصول الشعب المصري على كل ما هو عظيم وقوي، موجهةً الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الصيني.

لقاح كورونا مجاناً

وقالت الدكتورة هالة زايد إنه سيتم توزيع لقاح كورونا على المصابين بالمجان، بعد وصول أول شحنة للقاهرة، مساء الخميس.

وأضافت أن الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية الذين يعملون بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وبعد ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يأتون في المرتبة الثانية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشارت زايد ، إلى أن هناك شحنة ثانية من اللقاح تصل الأسبوع المقبل، وشحنة ثالثة تصل الأسبوع الذي يليه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، بناء على العقد الذي تم توقيعه مطلع ديسمبر الجاري.

ونوهت الدكتورة هالة زايد، إلى أن فاعلية لقاح كورونا تصل الي نسبة 96% للمصل، و100% من الوصول للحالات الحادة.

أولوية التطعيم بلقاح كورونا لـ 5 فئات

وأوضحت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضافت أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

وأشارت زايد إلى أنه يتم تناول لقاح كورونا في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.