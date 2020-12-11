موعد التطعيم باللقاح الصيني للوقاية من فيروس كورونا بعد وصوله لمصر

بعد أن تم الإعلان عن وصوله إلى مصر، قال مصدر في وزارة الصحة والسكان إنه سيتم بدء التطعيم في مستشفيات العزل للأطقم الطبية غير المصابة بفيروس كورونا المستجد، بداية من الأحد المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أنه غير صحيح أن التطعيم سيبدأ من اليوم، مرجعا ذلك إلى أنه لم يتم الاستقرار على طريقة التطعيم أو التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للتطعيم حتى الآن.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي أثناء تسلم أول شحنة من لقاح “كوفيد 19، إلى وجود ثلاث مراحل لتوزيع لقاح فيروس كورونا، ففي المرحلة الأولى المحدودة التوزيع تكون متمثلة في الأطقم الطبية، للتأكد من مأمونية اللقاح.

وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الثانية ستشمل الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، بينما يكون اللقاح شامل المواطنين وذلك في المرحلة الثالثة للتطعيم.