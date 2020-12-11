الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرين إلى توقعاتهم بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق في محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بدءا من اليوم الجمعة حتى الخميس المقبل.

وفي السطور التالية نشرح بحسب هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة وهي كما يلي.

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 11 ديسمبر

من المحتمل سقوط أمطار على بعض مناطق الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، وخليج السويس، بحسب هيئة الأرصاد، بجانب توقعاتهم بوجود شبورة مائية على بعض مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار السبت 12 ديسمبر

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة السبت في بعض المناطق مثل، الوجه البحري، والقاهرة، وشمال الصعيد، وخليج السويس، وبعض مدن السواحل الغربية، مصحوبة بنشاط حركة الرياح المثيرة للرمال على مطروح والسلوم، وسيدي براني، وسيوة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 13 ديسمبر 2020

من المتوقع وفق هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط حركة الرياح على مدار اليوم في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الاثنين 14 ديسمبر 2020

في بعض مناطق السواحل الشمالية الغريبة والإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية في دمياط، ورفح، وبورسعيد، والعريش، ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وسكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري في كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بالإضافة إلى مدن القناة.

أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء 15 ديمبر 2020، على بعض المناطق في السواحل الشمالية في الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري في كفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وعلى بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما في مناطق بالقاهرة الكبرى ومدن القناة سكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء 16 ديسمبر 2020

من المتوقع وفق “الأرصاد” سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأربعاء المقبل على بعض المناطق من السواحل الشرقية في دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية في الأسكندرية، والضبعة، ومطروح، والسلوم، ورشيد، وبلطيم، بينما ستكون هناك أمطار خفيفة على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 17 ديسمبر 2020

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الخميس المقبل، على بعض مناطق من السواحل الشرقية في دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، بينما ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة في مناطق من السواحل الغربية والإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم.